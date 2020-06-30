Киев, , 11:40 — REGNUM Верховная рада Украины заслушает отчет премьер-министра страны Дениса Шмыгаля по ситуации с паводками и затоплениями в западных областях Украины.

Соответствующее решение принято на согласительном совете сегодня, 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отчет премьера перед парламентом запланирован на пятницу, 3 июля.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что масштабные наводнения на западной Украине — это «большая катастрофа для страны».

«Мы хотели бы пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля, ведь этот вопрос требует координации многих ветвей власти. Это и минфин, и госслужба по чрезвычайным ситуациям, и вновь созданное министерство экологии», — заявил Корниенко.

Напомним, что на прошлой неделе западные области Украины пострадали от наводнений, вызванных паводками после сильнейших дождей. Согласно официальным данным, в четырех областях было подтоплено почти 14,5 тысяч домов, уничтожены сотни мостов и многие дороги. В результате разгула стихии погибли 3 человека. Наиболее пострадала от затоплений Ивано-Франковская область Украины.

Между тем, Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не может подсчитать, в какую сумму обойдутся восстановительные работы и помощь пострадавшим.