Тула, , 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.

Подозреваемый в убийстве ребёнка — 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

«На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала в поселке Бородинский Киреевского района. Тело ребёнка было найдено вечером 28 июня в лесополосе в том же посёлке.

По факту исчезновения девочки было возбуждено дело по статье об убийстве. Дело принято к производству Главным следственным управлением СК России.

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