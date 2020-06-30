Сургут, Югра, , 11:13 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) заместитель заведующей детского сада и её супруг подозреваются во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия в период с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года 29-летняя заместитель заведующей по административно-хозяйственной части детского сада «Аленький цветочек» неоднократно получала взятки от предпринимателей, участвовавших в тендерах по поставке детских игрушек, мебели и иного имущества для нужд образовательного учреждения. Мало того, она вымогала мзду путём угроз бизнесменам, обещая исключить их из конкурса по формальным причинам. Посредником во взяточничестве выступал её 32-летний супруг.

На сегодня установлено 11 фактов взяток на полмиллиона рублей. Следствие подозревает, что взяткодателей было больше и сумма мзды составляет 2,5 млн рублей.

Сотрудник детского учреждения и её муж стали фигурантами уголовных дел о получении взятки и посредничестве при получении.