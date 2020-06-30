Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ленинградской области на Новоприозерском шоссе во время движения загорелся рейсовый автобус, водитель и пассажиры эвакуировались в ближайший лес. Об этом 30 июня сообщили очевидцы в социальных сетях.
ЧП произошло утром 30 июня во Всеволожском районе Ленинградской области в сторону Приозерского района. Как сообщают очевидцы, дымом горящего рейсового автобуса заволокло участок дороги. Пассажиры были эвакуированы в ближайшую лесополосу, подальше от опасной зоны.
Причины возгорания и подробности ЧП уточняются.
Отметим, по данным ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, самовозгорание автобуса произошло на 25 км Новоприозерского шоссе, пострадавших нет.