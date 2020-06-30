Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Канашском районе Чувашии вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в смерти 48-летнего мужчины. Его признали виновным, назначив 6,5 лет отбывания в воспитательной колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР.

Преступление было совершено вечером 25 февраля 2020 года в одной из деревень Канашского района, где фигурант уголовного дела и его жертва находились в гостях. По данным следствия, между ними во время застолья возникла ссора, 17-летний парень на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Несовершеннолетний вывел 48-летнего мужчину на улицу, где нанес ему не менее 25 ударов руками и ногами. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленник оттащил его в сторону леса, где прикрыл сухой травой и ветками деревьев, после чего вернулся в дом и лёг спать», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что мужчина скончался от полученных ранений через непродолжительный промежуток времени.

«На следующий день несовершеннолетний, убедившись, что потерпевший мёртв, сам обратился в полицию и написал явку с повинной», — отмечают в следственном управлении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд назначил 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в июне 2020 года по аналогичной статье вынесен приговор жителю посёлка Кугеси Чебоксарского района, которому назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием и районным судом установлено, что вечером 18 мая 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у своего 44-летнего знакомого, избил во время совместного употребления спиртных напитков. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.