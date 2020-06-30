Чебоксары, 30 июня 2020, 10:46 — REGNUM В Канашском районе Чувашии вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в смерти 48-летнего мужчины. Его признали виновным, назначив 6,5 лет отбывания в воспитательной колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР.
Преступление было совершено вечером 25 февраля 2020 года в одной из деревень Канашского района, где фигурант уголовного дела и его жертва находились в гостях. По данным следствия, между ними во время застолья возникла ссора, 17-летний парень на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве отмечают, что мужчина скончался от полученных ранений через непродолжительный промежуток времени.
Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд назначил 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.
Отметим, что в июне 2020 года по аналогичной статье вынесен приговор жителю посёлка Кугеси Чебоксарского района, которому назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием и районным судом установлено, что вечером 18 мая 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у своего 44-летнего знакомого, избил во время совместного употребления спиртных напитков. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.