Нарьян-Мар, , 10:31 — REGNUM У 33-летней жительницы Нарьян-Мара изъяли 8-летнего сына — мальчик признался родственникам, что мать его неоднократно избивает.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, по версии следствия, систематически оскорбляла 8-летнего сына, грубо с ним обращалась и использовала непедагогические методы воспитания: наносила ребенку побои, в том числе ремнем.

О противоправных действиях стало известно после того, как мальчик объяснил происхождении ссадин и кровоподтеков родственникам и социальному педагогу в школе. В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «истязание несовершеннолетнего» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и объяснила свои действия методами воспитания.

Дело направлено в суд.