Ярославль, , 10:27 — REGNUM В Ярославской области количество новых подтвержденных случаев коронавируса почти не меняется. По данным на 30 июня за последние сутки выявлено 44 новых случая. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Разница в количестве выявленных за сутки случаев в последние две недели минимальна. Ежедневно фиксируется 40−50 положительных тестов. Всего в регионе нарастающим итогом зафиксировано 4785 заразившихся, из них 3194 человека выздоровели и 19 скончались.

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