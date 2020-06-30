Ханты-Мансийский район, Югра, , 10:24 — REGNUM В Югре под суд пойдёт бывший глава сельского поселения Сибирский. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что с марта по июль 2017 года 53-летний глава сельского поселения Сибирский Ханты-Мансийского района единолично принял решения о разрешении гражданам приватизации служебных муниципальных жилых помещений. В итоге сельское поселение утратило пять квартир стоимостью более 13 млн рублей.

Жилые помещения на данный момент возвращены на баланс администрации поселения. Бывший руководитель поселения обвиняется в п."в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»).

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признаёт. Дело по существу будет рассмотрено в суде.