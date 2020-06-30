Абакан, , 10:17 — REGNUM Власти Хакасии отчитались о проделанной работе по ликвидации последствий прохождения штормового фронта в республике. Как сообщили ИА REGNUM 30 июня в правительстве региона, в разные дни стихия нанесла ущерб Саяногорску и Абакану.

Сильный град прошёл в районе Изербель в Саяногорске 20 июня. Пострадали автомобили и огороды в дачном обществе.

28 июня шквалистый ветер и ливень обрушились на Абакан. Непогода привела к отключению электроснабжения, обрыву линий электропередач. В столице Хакасии падали деревья, сносило кровли крыш. Ливневые стоки подтопили подвалы, подъезды и придомовые территории. Объём стоков составил 5−6 тыс. кубометров в час.

Однако режим ЧС в Абакане решили не вводить. Была организована работа по откачке воды в наиболее пострадавших местах, уборка деревьев с проезжей части. Электричество и уличное освещение восстановили к вечеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате непогоды в Хакасии пострадал один человек — мужчине придавило ногу упавшими ветками. Пострадавшему в районе зоны отдыха оказали помощь, его доставили в травмпункт.

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В администрацию города Саяногорска поступило шесть заявлений от пострадавших автовладельцев. Они просят помощи по подготовке документов в страховую компанию.

По данным Хакасского гидрометцентра, в июле не исключены новые происшествия, связанные с непогодой.

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