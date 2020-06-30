Якутск, , 10:03 — REGNUM Возгорание произошло на руднике «Интернациональный», расположенном в Мирнинском районе республики Якутия. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба республиканское Главное управление МЧС РФ.

«В ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на руднике находится 98 человек.

Кроме этого, сообщается, что на месте инцидента ведут работы два отделения «Якутского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», в составе которых 15 человек и 2 единицы техники.

При этом уточняется, что спасатели принимают меры по выводу персонала рудника на из-под земли поверхность и что уровень газовоздушной смеси в шахте в норме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае на полигоне твёрдых промышленных отходов «Байкал-2000» под Норильском ликвидировали открытое горение.