Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 единиц боеприпасов, сообщили 30 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 12 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск», — сказано в сообщении.

В результате обстрела украинскими силовиками посёлка Александровка загорелся дом. Пожилой мужчина был вынужден прятаться в подвале горящего дома из-за непрекращающегося обстрела. Пожар смогли потушить местные жители.

Также в результате обстрела посёлка шахты «Трудовская» были повреждены два дома и линия электропередачи. 36 абонентов остались без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики подавили ответным огнём огневую точку ВСУ, ранив двух украинских боевиков.

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