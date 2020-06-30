Владикавказ, , 09:41 — REGNUM В столице Северной Осетии предотвратили теракт. По подозрению в его подготовке 30 июня задержан житель региона, который являлся сторонником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе управлении ФСБ.

По информации ведомства, задержанному 30 лет, он гражданин России, 1990 г. р. В планах несостоявшегося террориста было совершение теракта возле одного из зданий в столице республики. Для этого злоумышленник готовил самодельное взрывное устройство.

Силовикам стало известно, что задержанный собирался после теракта стать участником боевых действий на стороне запрещенной террористической организации против правительственных войск в одной из ближневосточных стран.