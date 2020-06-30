Чита, , 09:37 — REGNUM В Забайкальском крае полностью излечились 2000 из 3161 выявленного носителя коронавируса. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает оперативный штаб региона.

Вместе с тем, за последние сутки выявлен 61 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Не обошлось без новых смертей. В моностационаре скончалась 67-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, таким образом, общее число жертв коронавируса в Забайкалье составляет уже 42 человека.