Калуга, , 10:51 — REGNUM В Калужской области за пять месяцев 2020 года зарегистрировано 434 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В 49 авариях погибли люди. Основной рост числа погибших приходится на столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД.

По мнению главного госавтоинспектора области Алексея Холопова, остаётся актуальной проблема аварийности на пешеходных переходах из-за низкой дисциплины водителей и пешеходов. Так, за пять месяцев в регионе совершено 44 наезда на граждан на пешеходных переходах. В ДТП такого рода погибли пять человек. В 39 доложенных происшествиях (88,6%) выявлялись недостатки в содержании улично-дорожной сети.

Налицо недостаточная работа органов местного самоуправления по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние, проводимая в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прежде всего, в городе Калуге. В частности, переходы, расположенные вдоль детских образовательных учреждений, должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения и стационарным освещением, считает Алексей Холопов.

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