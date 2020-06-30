Барнаул, , 09:28 — REGNUM В Алтайском крае складывается сложная обстановка с распространением коронавируса. По данным оперативного штаба региона на 30 июня, всего в крае выявлено уже 3985 носителей SARS-CoV-2, причём 76 добавились только за последние сутки. Выписаны по выздоровлении 2874 человека.

Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 515 больны внебольничной пневмонией, 1166 — ОРВИ.

«Тяжелобольных — 86, на аппарате ИВЛ — 29», — сказано в официальном сообщении.

Не обошлось без новых смертей: скончался один человек с COVID-19, ещё три случая отнесены к иным причинам смерти. За весь период в крае скончались 76 взрослых пациентов, 39 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса. На прошлой неделе губернатор региона Виктор Томенко и спикер Александр Романенко были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 в их окружении.

Накануне, 29 июня, вспышка коронавируса произошла среди работников Алтайской краевой клинической больницы, закрыты отделения гемодиализа и нарушения мозгового кровообращения.

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