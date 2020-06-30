Наманган, Узбекистан, , 09:24 — REGNUM Шестнадцатилетний подросток сбил трех пешеходов в Нарынском районе Наманганской области Узбекистана, сообщили 30 июня в следственном департаменте при МВД республики.

Инцидент произошел 28 июня в 12 часов 10 минут. За рулем автомобиля марки Damas оказался ученик 9-го класса. Передвигаясь по улице в одном из населенных пунктов, школьник наехал на трех человек, которые шли в том же направлении.

В результате происшествия 38-летний местный житель скончался от полученных травм. Два человека получили травмы различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в городе Кохма Ивановской области 17-летний подросток сбил 31-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

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