Краснодар, , 09:22 — REGNUM 57-летний мужчина застрелен в центре Краснодара вечером 29 июня. Видео с моментом убийства мужчины, которого застрелили в его автомобиле, появилось в социальных сетях, сообщается, что убитый — бизнесмен.

В Следственном управлении Следственного комитета сообщили, что тело «57-летнего погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 29 июня 2020 года на улице Леваневского в городе Краснодаре».

На место выехали следователи, проводятся следственные действия. Полиция ведёт розыск подозреваемых.