Уфа, , 09:19 — REGNUM Два человека пострадали после съезда автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием в реку в Башкирии. Об этом 30 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло в Благоварском районе на автотрассе Кашкалаши-Шарлык — Янышево.

По предварительной информации, на 1 км этой дороги автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился мужчина 35 лет, съехал в кювет и опрокинулся в реку Уза.

Отмечается, что водитель этого автотранспортного средства не имел водительских прав. В ДТП пострадал он сам, а также пассажирка 33-лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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