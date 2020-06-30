Иволгинский район, Бурятия, , 09:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении школьника из Бурятии медалью «За спасение погибавшего». Документ опубликован на сайте главы государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает «Infpol», трагедия произошла в августе 2018 года. Учащиеся Иволгинской школы прибыли в село Оронгой для участия в соревнованиях по волейболу. Перед началом состязаний, школьники пошли искупаться на реку, где один из подростков начал тонуть.

«В основном, по руслу река неглубокая со спокойным течением, но молодые люди выбрали место возле автомобильного моста, где глубина воды достигала 4 метров, а течение изобиловало водоворотами. Ко всему вода в реке была холодная», — передаёт портал заявление СКР.

Ему на помощь бросились двое друзей, а также один местный мальчик. Общими усилиями им удалось вытащить тонувшего, но один из спасателей сам попал в водоворот и утонул.

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