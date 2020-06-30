Якутск, , 09:20 — REGNUM В МЧС России по Якутия сообщили, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Под землёй находится 98 работников.

«На рудник выехали два отделения «Якутского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», в составе 15 человек, две единицы техники, оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся мероприятия по выводу рабочих на поверхность. Уровень газовоздушной смеси в норме», — сообщили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кировском руднике, занимающемся добычей апатит-нефелиновой руды, произошёл пожар. Из шахты были эвакуированы около 400 горняков.