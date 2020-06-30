Чита, , 09:02 — REGNUM Прогноз синоптиков о сильных осадках в Забайкалье оправдался. Все дежурные силы и средства находятся в постоянной готовности, чтобы начать действовать в случае возникновения опасности, сказано в сообщении пресс-служба забайкальского губернатора.

Вместе с тем, заместитель председателя регионального правительства Андрей Гурулев завил, что подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано.

«Сильного подъема уровня рек нет, поэтому пока отсутствует угроза. Тем не менее, в 2018 году синоптики тоже не обещали большой воды, но она, к сожалению, пришла. Сегодня прошу всех земляков немедленно сообщать по телефону 112 о резком подъеме уровня воды», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 30 июня, после продолжительного ливня паводковая обстановка осложнилась в посёлке городского типа Забайкальске. Там подтопило пять улиц, вода зашла в дома.

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