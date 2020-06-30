Санкт-Петербург, , 09:06 — REGNUM Пожарные Петербурга понизили ранг крупного пожара в складских ангарах на Пискаревском проспекте с №2 до № 1-БИС, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В 07:10 мск пожар был локализован, в настоящее время идет ликвидация выявленных очагов горения.

Напомним, пожар на Пискаревском проспекте, 150, корп.2, вблизи КАД начался 30 июня в 05:25 мск. Огонь целиком охватил два металлических ангара и еще один — частично. Пламя бушевало на общей площади 2300 кв. метров.

Ранг пожара был повышен до № 2, а затем до №3. Усилиями более ста сотрудников МЧС пожар был локализован, его ранг снижен.

Сведения о пострадавших не поступали.

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