Варшава, , 08:58 — REGNUM На пешеходном пункте пропуска Медика — Шегини польские пограничники задержали гражданина Украины, разыскиваемого по «красной карточке» Интерпола, заявила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы Польши, майор Эльжбета Пикор, сообщило 29 июня «Польское радио».

По её словам, 50-летнего мужчину разыскивают в 190 странах мира по подозрению в совершении убийств и хищении имущества на территории Украины.

По данным польских пограничников, с начала 2020 года на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых по «красной карточке» Интерпола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали военного прокурора по подозрению в вымогательстве взятки у компаний — импортёров автомобилей.

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