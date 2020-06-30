Уфа, , 08:47 — REGNUM Велосипедиста, который пропал в горах, обнаружили спасатели в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, велосипедист 1973 года рождения уехал в однодневный поход 29 июня текущего года. Мужчина решил совершить путешествие по маршруту от ДНТ Александровский вал с. Тирлянский Белорецкого района до хребта Инзерские зубчатки и вернуться обратно тем же путем.

Отмечается, что днем путешественник позвонил супруге и рассказал, что он скоро доберется до дома и что с ним все хорошо. Несмотря на это заверение, мужчина в назначенный срок домой не вернулся. Тогда женщина попросила спасателей помочь в поисках супруга.

Сотрудники спасательной службы незамедлительно выехали на поиски, поскольку знают, что в тайге обитают дикие звери, кроме этого может негативно сказаться на здоровье и холод.

Сообщается, что в этот раз обошлось без происшествий. Турист смог доехать до Кардона Миселя и попросился к местным жителям переночевать. Здесь его и нашли спасатели. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

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