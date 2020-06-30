Салават, Башкирия, , 08:30 — REGNUM 27-летняя женщина лишилась левой руки на производстве в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Гострудинспекции региона.

По предварительной информации, тяжелую травму аппаратчица ООО «Салаватский катализаторный завод» получила во время обслуживания оборудования по производству цеолитов.

Сообщается, что сотрудники Гострудинспекции начали расследование данного несчастного случая.

Они установят причины и обстоятельства произошедшего.

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