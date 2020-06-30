Амстердам, , 08:26 — REGNUM 29 июня окружной суд г. Арнхем признал виновными двух подростков 13 и 14 лет, которые в новогоднюю ночь устроили пожар в жилом комплексе. Суд не назначил обвиняемым наказания, мотивировав своё решение тем, что подростки устроили поджог не сознательно, и что речь идёт о детях, не осознававших последствия своих действий.

В результате пожара погибли 39-летний отец и его 4-летний сын. 36-летняя мать и 8-летняя дочь тяжело пострадали. Причиной пожара стали подожённые на скамье в подъезде жилого дома петарды. Подъезд загорелся, после чего огонь быстро распространился по первому и второму этажу. Пострадавшая семья во время пожара находилась в лифте, который заполнился дымом. От дыма отец и сын задохнулись и скончались на месте.

Родителей подростков приговорили к выплате компенсации в размере 75.000 евро родственникам жертв.