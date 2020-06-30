Ванино, Хабаровский край, , 08:33 — REGNUM Накануне финального дня голосования по поправкам к Конституции РФ свободный порт Ванино в Хабаровском крае остался без воды и света, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители порто-франко жалуются на то, что свет погас рано утром, около 7 часов. Потом ненадолго подача электроэнергии возобновилась, но в районе полудня район вновь остался не только без света, но и без воды.

«Магазины не работают, ничего не работает. В Единой диспетчерской службе или не отвечают телефоны, или говорят, что не знают, когда возобновят подачу электроэнергии, потому, что «где-то масштабная авария», — рассказал позвонивший в редакцию житель Ванино.

Как сообщало ИА REGNUM, бесконечные перебои с подачей электроэнергии стали недоброй традицией в свободном порту Ванино, где реализуются масштабные инвестиционные проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры. В канун выборов президента России в марте 2018 года жителей порто-франко оставили без воды и света. В 2016 году жители обращались по поводу перебоев с электро‑ и водоснабжением к губернатору Вячеславу Шпорту, но он так ничего и не решил. Новый губернатор Сергей Фургал также не решил наболевшую проблему портового района. В Ванино ветхие электросети и водовод. Заходящие в порт суда просят бункероваться водой по ночам, иначе в дневное время без воды может остаться всё население Ванино.

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