Баргузинский район, Бурятия, , 08:17 — REGNUM В Бурятии пожарные и сотрудники лесной охраны за минувшие сутки вели работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 263 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, возгорания произошли на территории семи районов.

В частности, в Прибайкальском районе лес загорелся из-за повреждения линии электропередач деревом. В остальных случаях причиной возгораний стали сухие грозы.

В ликвидации огня были задействовано более 400 человек, а также 80 единиц техники. В результате 16 лесных пожаров были потушены. К утру 30 июня продолжаются работы в Баргузинском заповеднике, где огнём охвачены 117 га леса. Ещё три возгорания локализованы.

«Кроме того, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности», — отметили в агентстве.

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