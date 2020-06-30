Кагосима, Япония, , 08:16 — REGNUM Предупреждение о подготовке к возможной эвакуации из-за угрозы оползней получили более 70 тысяч жителей японского города Кагосима на острове Кюсю, 30 июня сообщается на сайте городских властей.

Пожилые люди и лица с ограниченными возможностями уже приступили к эвакуации. Оползни могут произойти из-за обильных ливней, которые в ближайшее время ожидаются на западе и юго-западе Японии. Так, в Кагосиме 1 июля должно выпасть 200 миллиметров осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня из-за схода оползня на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погибли по меньшей мере десять человек.

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