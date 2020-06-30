Дамбоа, , 08:17 — REGNUM По меньшей мере девять солдат и два члена ополчения были убиты боевиками-исламистами на северо-востоке Нигерии. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщение военных источников.

В соответствии с сообщениями, еще несколько гражданских лиц числятся пропавшими без вести, предположительно, их убили или похитили боевики.

По информации военных источников, экстремисты использовали оружие и гранаты, чтобы устроить засаду на гражданский конвой из более чем 100 автомобилей у города Дамбоа в штате Борно — недалеко от лесного анклава, где у боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расположена база.

В результате деятельности боевиков на севере Нигерии за 10 лет погибли около 36 000 человек, а нестабильность распространилась на три соседние страны.