Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 08:11 — REGNUM После мощного ливня с грозами вода затопила пять улиц приграничного поселка Забайкальск (Забайкальский край). Как сообщает gazetavechorka.ru, это произошло сегодня утром, 30 июня.

Наводнение в Забайкальске gazetavechorka.ru

Забайкальск поплыл gazetavechorka.ru

Известно, что осадки продолжались несколько часов, после его вода с сопок хлынула на жилые кварталы, пострадало несколько домов. По словам корреспондента забайкальского издания, сейчас на месте сейчас работают специалисты администрации. Они принимают меры, чтобы отвести воду и не допустить новых затоплений домов и огородов.

Наводнение в Забайкальске gazetavechorka.ru

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение постигло Забайкальский край в 2018 году: в ночь на 8 июля, после месяца сильных дождей затопило семь населённых пунктов, в том числе и столицу региона — Читу. Но режим ЧС власти ввели только на следующий день, 9 июля. Стихия смыла дороги, десятки мостов и построек.