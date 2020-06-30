Красноярск, , 08:07 — REGNUM В Красноярском крае на полигоне твёрдых промышленных отходов «Байкал-2000» под Норильском ликвидировали открытое горение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в настоящее время открытое горение на полигоне, где 29 июня произошло возгорание на площади более тысячи квадратных метров, ликвидировано. Но процесс тушения, а тем более полной ликвидации полигона, будет долгим.

Для разгребания на производственной свалке куч промышленных отходов используется тяжёлая техника предприятия. А всего в работах по тушению задействовано 24 человека и семь единиц техники — МЧС и предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня загорелся полигон с промышленными отходами, расположенный в пяти километрах от района Талнах города Норильска.

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