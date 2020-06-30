Хабаровск, , 08:11 — REGNUM Вечером 29 июня под Хабаровском произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, семеро получили травмы различной тяжести.

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29 июня в 21:50 водитель автомобиля «Нива», двигаясь со стороны села Заозёрное в сторону Хабаровска, в районе 6-го км автотрассы село Матвеевское — село Заозёрное пересёк сплошную линию, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Тoyota Vitz, который двигался на большой скорости.

В результате ДТП погибли два человека: водитель Тoyota Vitz и пассажир «Нивы», а семь человек, мужчины и женщины возрастом до 30 лет, с травмами доставлены в больницы Хабаровска.

Проводится проверка по факту ДТП, пишет ИА AmurMedia.

Известно, что среди погибших был старший инспектор группы организации и применения средств надзора отдела режима и надзора УФСИН России по Хабаровскому краю капитан внутренней службы Дмитрий Шарапов. Он находился в «Ниве». В машине всего было три сотрудника УФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Москве 30 июня.