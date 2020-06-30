Благовещенск, , 07:57 — REGNUM В Амурской области специалисты Россельхознадзора выявили загрязненное навозом поле. Общая площадь пострадавших сельскохозяйственных земель превысила 1,3 тыс. квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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На загрязненное навозом поле в Благовещенском районе пожаловались жители близлежащего села. При осмотре земельного участка, предназначенного для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, специалисты выявили захламление его навозными массами.

«По результатам исследования отобранных инспекторами почвенных образцов, проведенным амурским филиалом ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора», выявлено загрязнение нитратами и цинком: показатели их содержания превышены в половину», — пояснили в региональном Россельхознадзоре.

Восстановление экологической системы загрязненных земель займёт не менее 10 лет. Захламление участка произведено компанией, принадлежащей иностранному инвестору. Материалы по факту захламления земельного участка переданы в природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Еврейской АО планировали засеять более 166 тыс. гектаров земли. План посевной выполнен лишь наполовину. Власти региона связывают это с отсутствием земледельцев из Китая, которые не осуществляют свою деятельность из-за пандемии коронавируса.