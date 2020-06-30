Южно-Сахалинск, , 07:54 — REGNUM Пожар произошел в недостроенном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Дружба». Пожарные прибыли на место происшествия спустя 7 минут после поступления вызова. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена площадь 317 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие 18 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Пожар был потушен, пострадавших не было. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 июня произошел пожар в дачном доме в селе Зырянское на Сахалине. Огнем была охвачена площадь 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Загоревшуюся дачу потушили в Холмском районе Сахалина