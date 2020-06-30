Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло 30 июня на пересечении проспекта Победы и улицы Комсомольской. По предварительным данным, водитель внедорожника заметил пешехода слишком поздно и не успел затормозить. В результате столкновения 57-летний пешеход получил ушибы и перелом бедра. Его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в центре Санкт-Петербурга мотоциклист не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешехода. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, пешехода госпитализировали с травмами средней степени тяжести.