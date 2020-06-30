Яровое, Алтайский край, , 07:41 — REGNUM Низкое качество угля, поступившего зимой в алтайский город-курорт Яровое для отопления домов граждан и объектов социальной инфраструктуры, привело к возбуждению уголовного дела. Правда, судя по информации с сайта прокуратуры Алтайского края, пострадавшей стороной в сложившейся ситуации чуть не стали сами угольщики.

Когда администрация муниципалитета наотрез отказалась принимать и оплачивать топливо, один из местных жителей обратился к поставщику с предложением «уладить вопрос» за мзду в размере более 1,3 млн рублей, которую, якобы нужно было передать представителю администрации. В действительности же, как утверждает следствие, мужчина намеревался попросту похитить деньги.

«При передаче денежных средств обвиняемый задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Барнаулу. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю. После вручения копии обвинительного заключение уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошедшая зима на Алтае была аномально тёплой. Уже в марте метровые сугробы растаяли, а в апреле было по-летнему жарко.