Санкт-Петербург, , 07:40 — REGNUM Пожарные Петербурга сумели локализовать пожар на складе на Пискаревском проспекте города, вспыхнувший утром 30 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в на складе на Пискаревском проспекте Петербурга ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожару, охватившему три ангара на площади в 2300 кв. метров, был присвоен третий номер сложности.

«В 07:10 локализация пожара, отказ №3, работают по №2», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, около пяти часов утра загорелись склады таможенного терминала в Красногвардейском районе Петербурга, по адресу Пискаревский проспект, дом 150, корп 2. В 06:25 из-за угрозы распространения пламени на соседние ангары ранг пожара был повышен до № 3.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС 25 единиц техники и 102 человека личного состава. К месту ЧП уже выдвинулся пожарный поезд, к вылету готовился пожарный вертолет Ми-8.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Читайте ранее в этом сюжете: Тушить склад в Петербурге идёт пожарный поезд, готовится к вылету вертолет