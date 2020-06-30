Канск, Красноярский край, , 07:35 — REGNUM В Канском районе Красноярского края 30 июня произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 115 километрах к юго-востоку от города Канска, в горах Восточного Саяна. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Канск является четвёртым по величине городом Красноярского края с населением около 90 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Никарагуа. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.

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