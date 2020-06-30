Санкт-Петербург, , 07:31 — REGNUM К месту крупного пожара на складе на Пискаревском проспекте Петербурга следует пожарный поезд, к вылету готовится специальный вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар на Пискаревском проспекте Петербурга 30 июня 2020 г ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Как стало известно, на территории промзоны в таможенном терминале горит склад. Пожар тушат по повышенному третьему номеру из-за угрозы распространения огня на соседние здания и автомобили.

По уточненный данным, огонь охватил металлические ангары размером 15×30, 30×60 метров по всей площади и половину ангара размером 5×30 метров. Общая площадь пожара составляет 2300 кв. метров.

На месте ЧП работают более ста пожарных и 25 единиц техники, а также сотрудники других оперслужб. Сюда же направлена ередвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля параметров воздуха.

Как уже сообщалось, сотрудники ГИБДД перекрыли Пискаревский проспект от КАД в сторону центра города, чтобы облегчить работу пожарных.