Барнаул, , 07:23 — REGNUM Действия владельца водонапорных сетей, из-за которого жители алтайского посёлка Сибирская Долина перекрывали трассу, могут послужить поводом для возбуждения уголовного дела. К такому выводу по итогам проверки пришёл прокурор Барнаула Владимир Елизаров. Его слова цитирует официальный сайт краевого надзорного ведомства.

«Законом запрещено владельцам водопроводных сетей препятствовать транспортировке воды потребителям, а произвольное ограничение подачи воды нарушает права граждан. Материалы данной проверки в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ, направлены в УМВД России по г. Барнаулу для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 330 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за совершение самоуправных действий«, — поясняет прокурор.

Помимо этого в ближайшее время будет дана оценка своевременности и полноте мероприятий, проведенных органами местного самоуправления по организации водоснабжения микрорайона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером, 24 июня, недовольные качеством воды жители барнаульского посёлка Сибирская Долина устроили акцию протеста. Чтобы власти обратили внимание на нерешенную проблему, они стали бесцельно переходить по пешеходному переходу через Змеиногорский тракт, создавая тем самым автомобильную пробку.

В причинах пообещали разобраться не только прокуратура, но и региональное управление СКР РФ, а также — сити менеджер Барнаула Вячеслав Франк. Присутствовавший на встрече с жителями посёлка руководитель ООО «Водснаб» Виталий Гуров ранее заявлял, что сети требуют модернизации, необходимо увеличить их пропускную способность, но у жителей эта инициатива понимания не нашла.

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