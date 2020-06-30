Томск, , 07:22 — REGNUM За минувшие сутки сотрудники лесопожарных формирований ликвидировали в Томской области восемь лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, пять возгораний потушено в Верхнекетском лесничестве, два — в Улу-Юльском, один — в Кожевниковском. Их общая площадь — 116, 3 гектара.

В настоящее время в Верхнекетском районе действуют два пожара. Ещё одно возгорание зарегистрировано в Кривошеинском районе. В тушении принимают участие 47 человек и десять единиц техники.

Всего с начала 2020 года в Томской области потушили 114 лесных пожаров на общей площади 1,8 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство возгораний, возникших в Томской области с начала текущего года, ликвидировали в течение первых суток с момента обнаружения.

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