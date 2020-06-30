Санкт-Петербург, , 07:15 — REGNUM Масштабный пожар произошел утром 30 июня на Пискаревском проспекте на северо-востоке Петербурга. Здесь рядом с Кольцевой автодорогой горят два металлических ангара на общей площади 2300 кв. метров. Для того, чтобы облегчить работу пожарных, сотрудники ГИБДД перекрыли Пискаревский проспект.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 05:25 мск с адреса Пискаревский проспект, дом 150, корп 2, в Красногвардейском районе города. Здесь находятся складские здания.

В 05:42 ранг пожара был повышен до № 2, а в 06:25, из-за угрозы распространения на соседние ангары, ранг пожара повышен до № 3. На месте ЧП работают 37 единиц техники и 153 человека личного состава оперативных служб города, в том числе от МЧС 25 единиц техники и 102 человека личного состава.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в ГУ МЧС.

Дорожная полиция перекрыла движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону Петербурга и попросила водителей заранее выбирать альтернативный маршрут движения.