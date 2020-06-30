Улан-Удэ, , 07:00 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ четыре человека пострадали при взрыве и пожаре на станции техобслуживания автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Возгорание произошло днём 29 июня, когда для ремонта на СТО приехал водитель внедорожника.

«В ходе выполнения работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса», — отметили в ведомстве.

Следователи в настоящее время проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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