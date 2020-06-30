Курган, , 06:59 — REGNUM В Кургане проводится доследственная проверка причин гибели двух сотрудников автосервиса по проспекту Голикова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Трагедия произошла днём 29 июня. По предварительным данным, двое погибших передвигали металлическую вышку и задели электрические провода, в результате чего получили смертельные удары током.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также выясняется соблюдение правил охраны труда на автосервисе.