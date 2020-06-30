Иркутск, , 06:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 29 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 7553 человека, причём 238 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 102 человека. В том числе трое умерли за последние сутки. Ещё в двух случаях смерть пациентов с SARS-CoV-2, как утверждают медики, не была связана с COVID-19.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 4385 пациентов с SARS-CoV-2, из них 73 человека болеют тяжело. Выздоровели 3066 человек.

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