Пенза, , 07:24 — REGNUM В Пензе на реке Сура недалеко от домов по улице Лебедевской утонул 16-летний подросток. Трагедия произошла 27 июня 2020 года, сообщает пресс-служба СКР по Пензенской области.

Следователям удалось выяснить, что 16-летний подросток купался со своим старшим несовершеннолетним братом без присмотра взрослых. Подросток, доплыв до середины реки, стал тонуть. Старший брат пытался оказать помощь, но спасти не смог. Только через два часа поиска водолазам удалось обнаружить тело подростка. При его осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В региональном СКР организовали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Жителей просят быть осторожными при купании и не оставлять детей на водоемах без присмотра, а также не купаться в необорудованных и небезопасных местах.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который увяз в болоте.

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