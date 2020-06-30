Томск, , 06:32 — REGNUM По факту гибели десятилетнего мальчика во время купания в реке Томи в Томске возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, 20 июня два мальчика купались в запрещённом месте в реке Томи в районе улицы Мельничной в Томске. Дети начали тонуть, третий мальчик, оставшийся на берегу реки, стал кричать и звать людей на помощь. Мимо проходил мужчина, он бросился спасать детей. Он вытащил мальчиков на берег, но одного из них спасти не удалось.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Орске Оренбургской области в озере Песчаное утонул 11-летний мальчик.

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