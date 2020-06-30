Томск, , 06:32 — REGNUM Одноэтажный жилой дом загорелся в селе Могочино в Молчановском районе Томской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в двухквартирном жилом доме с деревянными верандами в ночь на 30 июня. Спасатели прибыли на место происшествия, к этому моменту же горела веранда одной из квартир, в самом жилом помещении было сильное задымление. При тушении возгорания были обнаружены тела двух женщин 1974 и 1951 годов рождения. По предварительной версии, они погибли от отравления продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Москве произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В результате пожара погибли два человека.