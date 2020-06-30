Северобайкальск, Бурятия, , 06:24 — REGNUM Житель Северобайкальска в Бурятии спас троих подростков, едва не утонувших на Байкале. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

28 июня трое подростков 14−15 лет, купаясь в озере, отплыли слишком далеко от берега и не смогли самостоятельно добраться до берега. Схватившись за плывущее бревно, они стали кричать и просить помощи.

«Их услышал местный житель, который позвонил спасателям. По тревоге были подняты спасатели и инспекторы ГИМС, но не дожидаясь приезда специалистов, мужчина, не теряя времени, на резиновой лодке добрался до несовершеннолетних и доставил их на берег», — отметили в ведомстве.

В управлении в настоящее время рассматривают вопрос о поощрении мужчины. При этом с родителями детей спасатели намерены провести профилактическую работу.

Напомним, 27 июня в Тункинском районе Бурятии утонул 15-летний подросток в реке Иркут. Как сообщало ИА REGNUM, мальчик бродил на мелководье, когда провалился в промоину, после чего его подхватило течение и отнесло от берега.

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